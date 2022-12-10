Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве ликвидирован

В Пушкинском музее также уточнили, что усадьба не находится в их владении.

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В Москве спасателям удалось ликвидировать пожар в усадьбе Лопухиных. Об этом сообщили в МЧС.

«Площадь обрушения составляет около 40 м². В 09:12 пожар локализован. В 10:16 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Кроме того, уточняется, что усадьба не находится во владении ГМИИ имени Пушкина. Информацию сообщили РИА Новости в музее. Также в музее добавили, что главное здание ГМИИ и Галерея искусства стран Европы и Америки работают в обычном режиме.

Напомним, сообщения о возникновении пожара в усадебном комплексе поступили утром, 10 декабря. В старинном здании в Малом Знаменском переулке горели межэтажные перекрытия. Спасатели локализовали огонь на площади 50 квадратных метров.