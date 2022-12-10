The Times: США больше не требуют от Киева не наносить удары по России
Вашингтон больше не настаивает на том, чтобы украинские боевики отказывались от атак по целя на территории России. Отмечается, что для США в настоящее время важно лишь то, чтобы Украина соблюдала условия Женевской конвенции.
«Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом. Ситуация изменилась», - пишет газета The Times со ссылкой на источник в министерстве обороны США.
По данным газеты, Штаты сейчас выступают против того, чтобы под ударом оказывались российские семьи. Также США не одобряют и то, чтобы киевский режим устранял конкретных лиц точечно. Отмечено, что, по имеющейся информации, Украина придерживается таких предостережений.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и другие страны НАТО стремятся ослабить или уничтожить Россию и разрушить систему безопасности в Евразии.