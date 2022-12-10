Для США в настоящее время важно лишь то, чтобы Украина соблюдала условия Женевской конвенции, пишет издание.

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Вашингтон больше не настаивает на том, чтобы украинские боевики отказывались от атак по целя на территории России. Отмечается, что для США в настоящее время важно лишь то, чтобы Украина соблюдала условия Женевской конвенции.

«Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом. Ситуация изменилась», - пишет газета The Times со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

По данным газеты, Штаты сейчас выступают против того, чтобы под ударом оказывались российские семьи. Также США не одобряют и то, чтобы киевский режим устранял конкретных лиц точечно. Отмечено, что, по имеющейся информации, Украина придерживается таких предостережений.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и другие страны НАТО стремятся ослабить или уничтожить Россию и разрушить систему безопасности в Евразии.