Выпущенная националистами ракета от «Града» застряла в жилом доме в Донецке: кадры

В квартире выбиты окна, а в потолке зияет дыра. Там застрял снаряд от РСЗО «Град», выпущенный националистами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич снял на видео разрушенную после обстрела в Донецке квартиру. На кадрах видны выбитые окна и многочисленные осколки на полу.

В потолке, тоже частично разрушенном, застряла ракета от РСЗО «Град». Именно такими ракетами вечером 9 декабря националисты атаковали город.

Наш корреспондент сообщил, что уже известно о трех жертвах обстрела. По предварительным данным, это были мирные жители.