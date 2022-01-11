В стране и мире В МИД РФ заявили, что Псаки подставляет американские власти своей некомпетентностью Анна Касаткина Джен Псаки демонстрирует непрофессионализм, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова. © Фото: Psaki speaks from White House, globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неоднократно демонстрировала некомпетентность и «подставляла» этим американское руководство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «(Псаки. - Прим. ред.) неоднократно американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», - сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». Ранее Захарова оценила высказывания Псаки о возможной дезинформации со стороны Москвы по переговорам России и США в Женеве. По ее словам, подобные заявления взывают «не недоумение, а глубокое сочувствие» и следует доверять словам тех людей, которые присутствовали на переговорах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика