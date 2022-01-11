В МИД РФ заявили, что Псаки подставляет американские власти своей некомпетентностью
Джен Псаки демонстрирует непрофессионализм, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова.
© Фото: Psaki speaks from White House, globallookpress
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неоднократно демонстрировала некомпетентность и «подставляла» этим американское руководство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«(Псаки. - Прим. ред.) неоднократно американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», - сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
Ранее Захарова оценила высказывания Псаки о возможной дезинформации со стороны Москвы по переговорам России и США в Женеве. По ее словам, подобные заявления взывают «не недоумение, а глубокое сочувствие» и следует доверять словам тех людей, которые присутствовали на переговорах.