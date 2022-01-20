Немецкий политолог рассказал, как в МИД Германии «переобулись» по «Северному потоку - 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок «переобулась» в ходе переговоров по теме газопровода «Северный поток - 2» в Москве. Иначе говоря, политик, чья позиция была в тотальном непринятии российского международного проекта, изменила мнение на «заинтересованность».

Рар напомнил, что в планах Бербок было сделать из газопровода «руину на дне Балтийского моря», но канцлер Германии Олаф Шольц ее переубедил.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока - 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», - отметил политолог в беседе с «Украина.Ру».

Тем самым, по его мнению, она подтвердила позицию о необходимости на много лет вперед надежных поставок газа из России.

Ранее член комитета немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», занимающийся вопросами энергетики и климата Штеффен Котре высказал мнение, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации «Северного потока - 2». Он объясняет это угрозой для энергоснабжения Европы.