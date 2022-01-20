Главу МИД Германии подозревают в злоупотреблениями полномочиями

Прокуратура Берлина начала расследование по делу о злоупотреблении в отношении главы МИД Германии Анналены Бербок.

«Предмет процесса - ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», - сообщают «Известия» со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что сумма полученных незаконным путем средств составляет 1,5 тысячи евро на человека. Расследование началось на основании жалоб, которые поступили от частных лиц.

Ранее в Москве прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

В ходе своего первого визита в столицу России Анналена Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.