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Главу МИД Германии подозревают в злоупотреблениями полномочиями

Алиса Кононенко
09:21 20.01.2022
По мнению прокуратуры, руководство партии «Союз-90/Зеленые получало незаконные выплаты связанные с COVID-19.
Главу МИД Германии подозревают в злоупотреблениями полномочиями
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Прокуратура Берлина начала расследование по делу о злоупотреблении в отношении главы МИД Германии Анналены Бербок.

«Предмет процесса - ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», - сообщают «Известия» со ссылкой на Spiegel. 

Отмечается, что сумма полученных незаконным путем средств составляет 1,5 тысячи евро на человека. Расследование началось на основании жалоб, которые поступили от частных лиц.

Ранее в Москве прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок.   

В ходе своего первого визита в столицу России Анналена Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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