Глава МИД ФРГ напомнила о страданиях народов СССР, которые принесла Германия

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе своего первого визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом она заявила по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза», - цитирует РИА Новости слова Бербок.

Она также отметила, что переговоры были сложные, но также выразила смирение и благодарность за готовность россиян к примирению.

Ранее Бербок заявила, что Германия готова на серьезный диалог с Россией о безопасности. По ее словам, взаимные договоренности укрепят общую европейскую безопасность.