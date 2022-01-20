СМИ: Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против «Северного потока-2»

По информации СМИ украинский президент Владимир Зеленский заявил американским сенаторам во время их визита Киев, что санкции против России необходимо ввести уже сейчас.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По словам журналистов, Зеленский высказал сенаторам уверенность что новые санкции против «Северного потока-2» «в лучшем случае будут нейтральны, а в худшем — фактически подстегнут президента России Владимира Путина».

Ранее Владимир Зеленский обратился к населению страны с просьбой не паниковать из-за заявлений о будто бы возможном «вторжении России».