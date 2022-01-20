Зеленский призвал граждан страны не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению страны с просьбой не паниковать из-за заявлений о будто бы возможном «вторжении России». Глава государства заверил, что Киев якобы знает обо всех потенциальных угрозах и осознает, какие ответные действия предпринимать.

Зеленский призвал граждан не начинать судорожно запасаться спичками и гречкой, а сохранять спокойствие.

«Нужно выдохнуть, успокоиться», - заверил он в обращении, опубликованном на сайте президента.

Украинский лидер заверил, что страну защищает «сильная, смелая, готовая к каждому дню армия». Он также указал, что ежедневно получает новости о ситуации в Донбассе вблизи государственных границ.