Нефть Urals впервые за семь лет стала стоить дороже 90 долларов за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 19 января превысила 90 долларов за баррель в первый раз с октября 2014 года, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) ее цена поднялась выше 86 долларов за баррель. 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 89,6 долларов за баррель.

Также отмечается, что российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent в регионе Средиземноморья.

Ранее сообщалось что стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 2014 года превысила 89 долларов за баррель.