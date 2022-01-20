Канцлер Германии призвал РФ признать, что «сила в правде»

Российской Федерации, как считает канцлер Германии Олаф Шольц, стоит признать, что сила заключается в правде. Такое мнение он высказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме.

«Сила в правде, а не наоборот», - подчеркнул канцлер.

Соответствующее заявление немецкий лидер связал с Украиной, заявив, что ФРГ готова отстаивать территориальную целостность данной страны.

Шольц также подметил, обращаясь к Москве, что положительные стороны сотрудничества «перевешивают цену дальнейшей конфронтации». Ознакомиться с выступлением канцлера Германии можно на сайте мероприятия.

Ранее недавно избранный канцлер Олаф Шольц заявил, что считает необходимым в будущем вновь активировать «нормандский формат». Он отметил, что необходимо использовать все имеющиеся возможности для деэскалации конфликта.