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Аналитик назвал необычные способы инвестирования

Марина Крижановская
05:25 20.01.2022
Экспертом было отмечено, что рынок альтернативных инвестиций - не для всех, но для «людей, у которых есть лишние деньги».
Аналитик назвал необычные способы инвестирования
© Фото: pexels.com
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Аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, какие есть нетипичные способы вложения денежных средств и извлечения из этого прибыли. Так, он рассказал об альтернативных инвестициях, суть которых сводится к необходимости наличия некой экспертности. Например, в приобретении антиквариата, ювелирных изделий, дорогого алкоголя или произведений искусства.

Он предупредил, что не очень легко будет продать эти инвестиции, назвав их «неликвидом». Также важно и то, что при скорой продаже эти инвестиции падают в цене.

«Во-первых, альтернативные инвестиции - это для людей, у которых есть лишние деньги. Потому что все такие вещи - это неликвид, в отличие от акций, облигаций и того же золота. Вы это не продадите легко. Коллекционные вещи продаются с большим дисконтом по отношению к цене, по которой вы их купили, если вам надо продать срочно. Это первый нюанс», - рассказал аналитик радио Sputnik.

Также эксперт выделил еще одну особенность - это подверженность рынка альтернативных инвестиций влиянию моды и мнения представителей экспертного сообщества. Он отметил необходимость хорошо разбираться в конкретной теме.

«Этот рынок - достаточно узкий, там сложная экспертиза. Этим рынком мода правит в гораздо большей степени, чем, например, рынком акций. На рынке акций тоже есть модные акции, например, Tesla Илона Маска. Но на рынке альтернативных инвестиций фактор текущего мнения узкого сообщества значит гораздо больше, и нужно хорошо в этом разбираться», - сказал Дмитрий Голубовский.

Тем не менее, аналитик отметил возможность приобретения активов в том или ином сегменте, не будучи при этом полным экспертом. Голубовский сообщил, что есть специальные фонды, позволяющие купить долю на рынке альтернативных инвестиций.

«Хорошая тема - это антиквариат, произведения искусства, марки, но в них надо разбираться. Хотя есть фонды произведений искусства, то есть не нужно вкладываться в отдельные картины, достаточно вкладываться в специфические финансовые инструменты. Есть винные фонды, которые позволяют вам купить, например, долю в погребе. Вы также не должны быть экспертами в винах, можете сделать ставку на удорожание этой продукции. В последнее время появилась мода на инвестиции в виски, но виски со временем лучше не становится, в отличие от вина, где выдержка имеет значение. Это чисто ставка на инфляцию, с таким же успехом можно купить фьючерсы на кофе, который подорожал вдвое в 2021 году», - подытожил аналитик.

Немногим ранее, финансист Диана Степанова перечислила основные заблуждения, мешающие россиянам заработать. Одно из заблуждений заключается в том, что люди постоянно откладывают инвестиционный процесс на будущее, считая оправданным начинать лишь с определенного стартового капитала.

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