Финансист рассказала об ошибках, ведущих к потере прибыли

Современный мир открыл перед людьми невероятно много способов заработка. Один из таких способов - инвестирование. Однако, как объяснила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, для увеличения дохода с помощью этого варианта нужно обладать некоторыми знаниями.

Эксперт назвала несколько частых заблуждений начинающих инвесторов. Одно из них заключается в том, что люди постоянно откладывают инвестиционный процесс на будущее, считая оправданным начинать лишь с определенного стартового капитала.

«В итоге никогда не начинают вкладывать деньги, так как все время ждут подходящего момента: накопления первоначального капитала, получения повышения зарплаты, смены работы и так далее», - сказала специалист.

Степанова добавила, что совсем не обязательно начинать инвестировать с крупных сумм, например, с миллиона рублей. По ее словам, можно начать и со 100 тысяч рублей. Помимо этого, можно капитализировать проценты, что, по словам эксперта, позволяет даже небольшим денежным вложениям быстро прирастать.

Ссылаясь на собственные наблюдения, финансист отметила, что граждане РФ не приобретают ценные бумаги, даже самые надежные и ликвидные, и не используют специальный брокерский счет (ИИС) для получения инвестиционного налогового вычета, полагая, что абсолютно все ценные бумаги - это высокорисковые финансовые инструменты. Также почти никто не использует социальные и прочие налоговые вычеты, поскольку считают очень сложной схему оформления и подачи налоговой декларации. Хотя на самом деле это не так.

Кроме того, Диана Степанова заметила, что россияне не берут ипотеку, а вместо этого копят средства на покупку жилья. Она с пониманием отнеслась к нежеланию переплачивать в 1,5 раза и более за недвижимость, а также к боязни не справиться с долговыми обязательствами, но в то же время призвала к анализу: стоимость квартиры на длительном промежутке времени лишь увеличится. По мнению эксперта, из-за боязни и нежелания брать ипотечный кредит люди обрекают себя на постоянную погоню за ценами, недостаток собственных средств и стесненные жилищные условия.

Еще одно популярно заблуждение среди россиян, уверена специалист, связано с кредитами: люди соглашаются на дополнительные платные услуги, сопровождающие займы, считая, что это обязательное условие одобрения кредита.

«Но от многих навязанных банками услуг, в том числе страховок, можно и должно отказываться без ухудшения условий финансового контракта. По закону, кредитные организации не имеют права при приобретении вами одного продукта навязывать другой», - объяснила финансист.

Ранее бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов рассказал о главных ошибках при накоплении денег и назвал способ избежать этих ошибок.