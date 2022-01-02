В России заработали новые правила для экспорта леса

В России начали действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.

Как заявили в министерстве промышленности и торговли, для хвойных пород древесины установлена ставка 200 евро за 1 кубический метр, для ценных лиственных пород - от 250 до 370 евро за 1 кубометр.

«Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие», - уточнили в Минпромторге.

Отмечается, что пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

Приостановить вывоз леса из РФ еще в 2019 году предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас лесная отрасль является убыточной из-за незаконных вырубок. Также она предложила проверить все договоры аренды лесов и то, как арендаторы выполняют свои обязанности.