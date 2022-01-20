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Политолог оценил слова Блинкена о последствиях для экономики РФ

Марина Крижановская
04:50 20.01.2022
Политолог считает слова госсекретаря США ничего общего не имеющими с действительностью.
Политолог оценил слова Блинкена о последствиях для экономики РФ
© Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов назвал недавние слова американского госсекретаря Энтони Блинкена «элементом информационной войны против России».

«Это элемент информационной войны Америки против России. Что касается "калечащих" последствий для экономики России, то нужно иметь в виду, что это стандартная американская фразеология, которая достаточно далека от нормального языка и которая построена на угрозах, шантаже и запугивании», - рассказал он в интервью RT.

Шаповалов напомнил о голословности заявлений бывшего американского президента Барака Обамы, сказавшего в 2015 году о «разорванной в клочья» экономике России. Он подчеркнул, что эти заявления носят запугивающий характер.

«У США нет реальных рычагов для существенного воздействия на российскую экономику», - отметил политолог.

Немногим ранее американский президент Джо Байден пообещал удивить российского коллегу Владимира Путина, если отношения России и Украины будут ухудшаться. Байден заявил, что «невиданные» санкции ожидают Москву в случае «эскалации» с Киевом.

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