«Планировать и лыжи, и санки»: метеоролог об увеличении высоты снега в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о грядущем увеличении снежного покрова в Москве. Так, выпадение осадков продолжится в четверг и пятницу. Вильфанд отметил, что высота сугробов в отдельных районах Москвы вырастет до 50 сантиметров. Особо заметное увеличение сугробов ожидается в Новой Москве

«Снег будет идти в четверг и в пятницу. Это, конечно, будет не такой снегопад, как предыдущие январские, но снега он прибавит. Можно на выходных планировать и лыжи, и санки. Сейчас сугробы до 40 сантиметров, а будут местами к выходным до полуметра. Особенно это касается территории Новой Москвы», - рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра.

Метеоролог отметил сохранение аномально теплой погоды до воскресенья, 23 января.

Ранее Вильфанд сообщил о предстоящей аномально теплой погоде в регионах России. Так, наиболее существенная температурная аномалия ожидается в Сибири. Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Относительно Москвы метеоролог сообщил о превышении нормы на 4-5 градусов.