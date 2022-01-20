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«Планировать и лыжи, и санки»: метеоролог об увеличении высоты снега в Москве

Марина Крижановская
03:04 20.01.2022
Отмечается, что снег в столице будет идти и в четверг, и в пятницу, образуя сугробы высотой до полуметра.
«Планировать и лыжи, и санки»: метеоролог об увеличении высоты снега в Москве
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о грядущем увеличении снежного покрова в Москве. Так, выпадение осадков продолжится в четверг и пятницу. Вильфанд отметил, что высота сугробов в отдельных районах Москвы вырастет до 50 сантиметров. Особо заметное увеличение сугробов ожидается в Новой Москве

«Снег будет идти в четверг и в пятницу. Это, конечно, будет не такой снегопад, как предыдущие январские, но снега он прибавит. Можно на выходных планировать и лыжи, и санки. Сейчас сугробы до 40 сантиметров, а будут местами к выходным до полуметра. Особенно это касается территории Новой Москвы», - рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра.

Метеоролог отметил сохранение аномально теплой погоды до воскресенья, 23 января.

Ранее Вильфанд сообщил о предстоящей аномально теплой погоде в регионах России. Так, наиболее существенная температурная аномалия ожидается в Сибири. Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Относительно Москвы метеоролог сообщил о превышении нормы на 4-5 градусов.

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