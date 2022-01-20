В СК проверят сообщения о том, что камчатских спасателей заставляют делиться зарплатой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль обращение родственников ряда сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. Данное обращение, поступившее в приемную Председателя СК РФ «Вконтакте», также получило распространение в социальных медиа.

Согласно сведениям на сайте Следственного комитета, обеспокоенные граждане сообщили, что руководство указанного Центра будто бы настойчиво предлагает сотрудникам, младшим по званию, передавать некоторым членам руководства часть денежного довольствия и иных выплат.

Бастрыкин отдал поручение руководителю ГВСУ СК РФ доложить информацию по обстоятельствам, описанным заявителями. Ход, а также итоги рассмотрения обращения в настоящее время поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в среду, 20 января, Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту вывоза свыше 2000 артефактов культуры скифов, принадлежащих музеям Крыма. Кроме того, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России оказать поддержку коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств случившегося.