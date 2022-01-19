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Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту вывоза золота скифов

Елизавета Потейчук
21:30 19.01.2022
Доложить о ходе проверки было поручено руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.
Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту вывоза золота скифов
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту вывоза свыше двух тысяч артефактов культуры скифов, принадлежащих музеям Крыма. Кроме того, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России оказать поддержку коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств инцидента.

«В связи с вывозом более 2 тысяч артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», - сказано в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее стало известно, что за ситуацией вокруг организованной Следственным комитетом РФ проверки по факту хищения коллекции скифского золота в Крыму следят в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что коллекция должна находиться на территории полуострова.

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