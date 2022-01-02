Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве подорожал общественный транспорт

Иван Линдеманн
00:10 02.01.2022
Разовая поездка по обычному билету стала дороже на рубль, по карте «Тройка» - на 4 рубля.
В Москве подорожал общественный транспорт
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
Читайте нас на:

С первого января в московском транспорте выросла стоимость проезда. Разовая поездка по обычному билету стала дороже на рубль, по карте «Тройка» - на 4 рубля. Теперь они стоят 61 и 46 рублей соответственно.

Стоимость годового билета на 365 дней не изменится, как и оплата проезда по Face Pay. Подорожание также не коснется проездных для школьников и студентов на три месяца.

Ранее стало известно, что в Москве подорожала парковка в центре города. Стоянка станет дороже сразу на пятидесяти трех улицах в пределах ТТК. Новый максимальный тариф - 450 рублей за час парковки с 8.00 до 21.00 - будет работать на Большой Никитской, Неглинной, Рождественском бульваре, Театральной площади и рядом с Арбатом

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.