В Москве подорожал общественный транспорт

С первого января в московском транспорте выросла стоимость проезда. Разовая поездка по обычному билету стала дороже на рубль, по карте «Тройка» - на 4 рубля. Теперь они стоят 61 и 46 рублей соответственно.

Стоимость годового билета на 365 дней не изменится, как и оплата проезда по Face Pay. Подорожание также не коснется проездных для школьников и студентов на три месяца.

Ранее стало известно, что в Москве подорожала парковка в центре города. Стоянка станет дороже сразу на пятидесяти трех улицах в пределах ТТК. Новый максимальный тариф - 450 рублей за час парковки с 8.00 до 21.00 - будет работать на Большой Никитской, Неглинной, Рождественском бульваре, Театральной площади и рядом с Арбатом