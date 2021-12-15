В Москве подорожают парковки и проезд в общественном транспорте. Новые цены на парковочные места установят с 24 декабря, на билеты в транспорте - с 1 января.

Стоянка станет дороже сразу на 53-х улицах в пределах Третьего транспортного кольца. Новый максимальный тариф - 450 рублей за час парковки с 8.00 до 21.00 - будет действовать на Большой Никитской, Неглинной, Рождественском бульваре, Театральной площади и рядом с Арбатом. Ночью стоимость будет равна 200 рублям, включая воскресенье.

Таким образом в Москве хотят разгрузить самые популярные парковки и дать возможность местным жителям ставить автомобили рядом с домом. Власти рассчитывают, что поток машин уйдет в другие районы, где цены будут снижены. На некоторых улицах - до 150 рублей за час.

Пассажирам общественного транспорта в новом году тоже придется платить больше. Разовый единый билет подорожает на рубль, проезд по карте «Тройка» - сразу на четыре рубля. Неизменной останется цена проездных на год и на три месяца, а также билетов на наземный транспорт для школьников, студентов и аспирантов.