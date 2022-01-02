Более десяти москвичей пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Более десяти москвичей пострадали из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах столицы пострадали свыше десяти человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что несколько человек госпитализированы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о первой помощи при ожогах новогодними фейерверками. По его словам, при обычном ожоге пострадавшее место нужно первым делом охладить, при наличии раны - обработать антисептическим средством.