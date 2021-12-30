Врач рассказал о первой помощи при ожогах новогодними фейерверками

Термический ожог, который был получен при запуске пиротехники, если целостность кожи не нарушена, нужно охладить. Если человека оглушило взрывом пиротехники, то необходимо успокоить его и понаблюдать за состоянием пострадавшего.

В том случае, если слух не восстанавливается в ближайшие часы, нужно обратиться за медпомощью. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Громкий взрыв может оглушить человека или испугать. Это случается из-за неисправности пиротехники и по причине того, что люди, расслабленные праздником, не следят за техникой безопасности», - цитирует РИА Новости слова специалиста.

По его словам, при неосторожном обращении весьма опасны могут быть и бенгальские огни. Даже малейшая искра может вызвать ожог. Опасно, если она попадет в глаз. Врач посоветовал с любой пиротехникой относится с осторожностью.

«При термических ожогах без нарушения целостности кожных покровов необходимо приложить к месту ожога холод, криопакет или лед. При наличии раны - предварительно наложить на рану асептическую повязку», - объяснил врач.

При этом, по словам Тяжельникова, смазывание места ожога маслом и попытка проколоть «пузырь» на месте ожога может быть опасным для здоровья.

Если у человека после взрыва пиротехники слух не проходит заложенность ушей, неприятные шумы, нужно срочно обратиться за медицинской помощью. В том случае, если человек испугался взрыва, его нужно увести в безопасное место, успокоить, дать выпить воды или теплого чая.

Андрей Тяжельников также напомнил, что при запуске фейерверка нужно обязательно внимательно изучать инструкцию. В частности, нельзя поджигать салют, держа его в руках.

«Нужно следить, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся объектов. Нельзя доверять запуск фейерверка людям в алкогольном опьянении и детям», - уточнил специалист.

Ранее в МЧС рассказали, перед тем как приобрести пиротехническое изделие, необходимо внимательно прочитать инструкцию по использованию, а также установить, прошел ли данный товар необходимую сертификацию.

В ведомстве также напомнили, что в городе не следует запускать профессиональную пиротехнику, так как ее высота подъема слишком велика, что может привести к опасным последствиям.