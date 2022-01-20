«Не дали результатов»: президент США оценил переговоры по безопасности с РФ

Прошедшие три раунда переговоров с РФ по гарантиям безопасности к настоящему времени не дали результатов, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.

Свою оценку успешности состоявшихся встреч американский лидер дал во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего нахождения на президентском кресле. Трансляция события ведется в аккаунте Белого дома в Twitter.

Ранее в России выразили надежду, что в процессе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова удастся достигнуть прорыва в переговорах по гарантиям безопасности. Также российская сторона понадеялась, что американские коллеги продемонстрируют свое здравомыслие и прагматизм.