Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Франции с 24 января вводят вакцинные пропуска

Марина Крижановская
23:59 20.01.2022
Ранее утвержденные санитарные пропуски - медотвод после перенесенного заболевания или отрицательный ПЦР-тест не будут являться поводом для получения QR-кода.
Во Франции с 24 января вводят вакцинные пропуска
© Фото: Jin Mamengni XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Премьер-министр Французской Республики Жан Кастекс заявил, что начало следующей недели ознаменуется нововведениями - введением вакцинных пропусков. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

«Вакцинные пропуска будут введены со следующего понедельника», - приводит РИА Новости слова Кастекса.

Сообщается, что французский парламент 16 января принял в окончательном чтении законопроект о введении вакцинных пропусков. Его подготовка началась в конце декабря 2021 года в связи с массовыми и участившимися случаями заражений новой коронавирусной инфекцией. Тогда было объявлено о намерении властей ввести вакцинные пропуска на общественный транспорт - в поездах дальнего следования. Также вакцинный пропуск потребуется гражданам и гостям Франции при посещении кафе, ресторанов и учреждений культуры.

Ранее во Франции, впервые за всю пандемию, выявлено больше двухсот тысяч новых случаев заражения за сутки.

Нововведение отменяет получение QR-кода по ранее действовавшим правилам медотвода после перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:23 В стране и мире
Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома
23:00 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном
22:50 В стране и мире
СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье
21:43 ОПК
Видео
Против любых препятствий: на что способны российские новейшие роботы «Уран»
19:57 В стране и мире
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Популярное
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.