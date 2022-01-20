Во Франции с 24 января вводят вакцинные пропуска

Премьер-министр Французской Республики Жан Кастекс заявил, что начало следующей недели ознаменуется нововведениями - введением вакцинных пропусков. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

«Вакцинные пропуска будут введены со следующего понедельника», - приводит РИА Новости слова Кастекса.

Сообщается, что французский парламент 16 января принял в окончательном чтении законопроект о введении вакцинных пропусков. Его подготовка началась в конце декабря 2021 года в связи с массовыми и участившимися случаями заражений новой коронавирусной инфекцией. Тогда было объявлено о намерении властей ввести вакцинные пропуска на общественный транспорт - в поездах дальнего следования. Также вакцинный пропуск потребуется гражданам и гостям Франции при посещении кафе, ресторанов и учреждений культуры.

Ранее во Франции, впервые за всю пандемию, выявлено больше двухсот тысяч новых случаев заражения за сутки.

Нововведение отменяет получение QR-кода по ранее действовавшим правилам медотвода после перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.