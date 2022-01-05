Рейтинг Байдена опустился до рекордно низкой отметки

Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре упал до рекордно низкого показателя, опустившись до 44%.

Согласно исследованию проведенному телеканалом CNBC, 56% его респондентов не одобряют работу 46-го президента Америки. Опрос проводился по телефону 17-20 декабря, в нем участвовали 1895 зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 лет.

Сообщается, что 73% опрошенных выразили недовольство экономической ситуацией в стране, особенно сильно американцев беспокоит проблема инфляции. 55% респондентов неудовлетворенны тем, как администрация Байдена справляется с пандемией COVID-19.

Примечательно, что 70% участников опроса ответили отрицательно на вопрос о том, движется ли их страна в правильном направлении. Отмечается, что количество республиканцев и демократов в числе голосовавших было практически одинаково.

Напомним, по данным социологической службы Marist Poll, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США не превышал 50%-ой отметки с июня 2021 года.