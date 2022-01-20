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СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье

Елизавета Потейчук
22:50 20.01.2022
В результате возгорания в электропоезде было эвакуировано 350 человек.
СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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После пожара в электричке в Подмосковье на Казанском направлении Следственный комитет и прокуратура организовали проверки. Как сообщила помощник руководителя Западного транспортного управления СК Елена Марковская, на платформе «Конобеево» в районе 20:50 по столичному времени загорелась электричка сообщением «Рязань-Москва», пассажиров эвакуировали.

«По факту возгорания электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка», - цитирует ее слова РИА Новости.

Экстренные службы в беседе с агентством отметили, что более 350 человек были эвакуированы из электрички на Московской железной дороге в Подмосковье в результате возгорания напольного покрытия в вагоне.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура передает, что возгорание началось в 20:20, пожар охватил второй вагон электропоезда. На данный момент, отметили в ведомстве, вагон отцепили, пассажиры отправлены до места назначения запасной электричкой, пострадавших нет.

«Московско-Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта», - сказано в сообщении.

Ранее, в июле 2021 года, электричка в Подмосковье насмерть сбила троих мужчин. Сообщается, что мужчины пытались подняться на платформу в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения. Возраст погибших - от 30 до 40 лет.

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