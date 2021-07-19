СМИ: в Подмосковье электричка насмерть сбила троих мужчин

Электричка насмерть сбила троих мужчин на станции Ивантеевка в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трое мужчин, по сообщению в СМИ, попали под поезд около семи утра. Их сбила электричка, которая следовала в Москву. Погибшие мужчины, по данным канала, мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

Сообщается, что мужчины пытались подняться на платформу в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшая информация уточняется.