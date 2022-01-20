Песков не исключил возможности новых переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности проведения новых переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. По словам Пескова, разговор двух лидеров нужно приветствовать, так как он будет полезен для обоих государств.

«Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить», - сказал Песков журналистам.

Предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись в ночь 31 декабря. Одной из главных тем стала реализация достигнутой ранее договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности.