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Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Елизавета Потейчук
21:55 20.01.2022
Лев Лещенко получил орден за весомый вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю и плодотворную деятельность.
Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
© Фото: Lev Ilyin Global Look Press
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Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В тексте указа говорится, что народный артист удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю и плодотворную деятельность.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича - президента Культурного фонда, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее народный артист Лев Лещенко поздравил войска РХБЗ в преддверии 103-й годовщины со дня основания. Знаменитый музыкант дал большой концерт в Костроме, в военной академии имени Маршала Тимошенко. 

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