Лев Лещенко поздравил войска РХБЗ по случаю 103-й годовщины со дня основания

Народный артист Лев Лещенко поздравил войска РХБЗ в преддверии 103-й годовщины со дня основания. Знаменитый музыкант дал большой концерт в Костроме, в военной академии имени Маршала Тимошенко. Певец исполнил известные хиты и шлягеры военных лет. Зал такому выступлению аплодировал стоя.

Во время выступления артист также поблагодарил войска РХБЗ за помощь в борьбе с коронавирусом и подчеркнул, что и в мирное, и в военное время армия всегда стоит на защите своих граждан.

Напомним, военнослужащие академии имени Маршала Тимошенко обеспечивали обеззараживание территорий в условиях пандемии как в России, так и за рубежом. Они вылетали в Италию, где проводили дезинфекцию важных объектов, в том числе домов престарелых, в Сербию, где также помогали бороться с распространением COVID-19 и принимали зараженных пациентов. По своей оснащенности лаборатории академии входят в число лучших лабораторий мира, а ее выпускники ценятся как высококлассные специалисты радиационной, химической и биологической защиты.