Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 установлен в Швейцарии

В Швейцарии зарегистрирован максимум суточного прироста заразившихся коронавирусом: более 39 тыс. случаев; за последние 25 часов зарегистрировано 13 смертей. Об этом сообщило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

«Новый максимум суточного прироста числа заразившихся коронавирусом зарегистрирован в четверг в Швейцарии, как сообщило Федеральное управление здравоохранения, за 24 часа инфекция была выявлена у 39 807 человек. Предыдущий антирекорд был установлен 19 января - 38 015 новых случаев за сутки», – сообщает ТАСС.

По данным ведомства, за последние 25 часов было зарегистрировано 13 смертей, а общее число умерших из-за COVID-19 составило более 12 тыс. человек.

В то же время в России темпы заболеваемости растут, но не критически, ранее сообщалось об антирекорде заболеваемости в Ставрополье – более пятисот случаев за сутки.