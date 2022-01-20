Захарова: Лавров выступил с идеей создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок предложить создать в Берлине мемориал, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности. По словам Захаровой, в МИД рассчитывают на то, что власти Германии внимательно изучат предложение России, так как его реализация внесет весомый вклад в процесс исторического примирения.

«В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвященного всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности», - написала дипломат у себя в Telegram.

Ранее Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о якобы эвакуации российских дипломатов и их семей из Киева, заявила, что американские СМИ «утратили культуру проверять информацию».