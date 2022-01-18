В МИД РФ заявили, что западные СМИ утратили культуру проверять информацию
Американские средства массовой информации «утратили культуру проверять информацию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о якобы эвакуации российских дипломатов и их семей из Киева.
«Посольство и Генконсульства России на Украине работают в штатном режиме... СБУ такую информацию им не предоставит, а культура проверять публикуемые данные американскими журналистами утрачена. Хотя материалов на этот счет нами было опубликовано очень много», - написала Захарова в Telegram.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. Таким образом ведомство отреагировало на публикацию New York Times о том, что семьи сотрудников диппредставительства якобы уезжают из Украины.