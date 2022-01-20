«Задавить эту тему очень сложно»: эксперт об инициативе запретить обмен криптовалюты в РФ

Инициатива по запрету майнинга и оборота криптовалют в России проводится Центробанком из соображений безопасности, так как через криптовалюту проходит масса «серых» операций. Тем не менее в большинстве стран мира, где криптовалюту используют в законном порядке, а также данная система облагается налогами, как, например, в США, находится под контролем. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

«Есть два типа регулирования. Это то, как делают американцы, которые регулируют ее так же, как, например, золото. То есть с переоценки криптоактивов платятся налоги, легально ее можно купить только через криптокошельки и так далее. Если предпринимать какие-то меры к обелению рынка не хочется, тогда ее запрещают, как это делает Китай. Но отличие Китая от России заключается в том, что в Китае очень хорошо налажен финансовый контроль», - сказал Голубовский.

По словам эксперта, криптовалюта в Китае все равно жива, несмотря на то что она на территории государства «полностью забанена» вплоть до запрета банкам публиковать курсы биткоина. Как считает Голубовский, «задавить эту тему очень сложно».

«Майнинг криптовалют - это работа определенного программного обеспечения. Больше ничего. Никто же не может вам запретить на своем компьютере выпускать какие-то программы. И отследить это абсолютно невозможно. Второе - никто не может вам запретить передать флешку с криптокошельком другому человеку. И невозможно доказать, что это какой-то платеж или передача ценностей», - утверждает аналитик.

Голубовский также отметил, что в связи с вышесказанным меры Центробанка труднореализуемы. По его словам, запрет - это определенный шаг, который в дальнейшем надо прорабатывать. Голубовский предложил альтернативу идее ЦБ: запретить обмен криптовалют на рубли, сделав данную операцию незаконной. Данное нововведение находится в силах регулятора и действующего законодательства, говорит аналитик.

«Когда вы, допустим, эту флешку отдаете, а берете в руки рубли, по Гражданскому кодексу - это сделка. Вы получили деньги и что-то отдали. И вот эту сделку можно объявить незаконной», - добавил Голубовский.

Для россиян запрет на оборот криптовалюты ничего не изменит, утверждает аналитик. Ситуация может измениться для тех, кто в России пользуется относительно дешевым электричеством для майнинга криптовалют.

«Если закрутить гайки в сфере обналичивания криптовалюты, этим людям некуда будет сбывать свой биткоин. Они могут его сбывать на иностранный криптобизнес, но ту валюту, которую они получат, как-то надо будет завозить в Россию. Здесь уже банки могут предъявить людям: “А что это за транзакция?”», - подчеркнул специалист.

Ранее в беседе со «Звездой» президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что ЦБ следует научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться его запретить. А аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отметил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен, и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области.