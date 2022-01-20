Путин обсудил с Мадуро поставки вакцин в Венесуэлу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Особое внимание стороны уделили борьбе с коронавирусом и поставкам российской вакцины в Венесуэлу. Также президенты выразили настрой продолжать тесную координацию на международных делах.

«Путин и Мадуро подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Николас Мадуро посчитал, что западные страны реагируют на распространение вакцины «Спутник V» исходя из чувства зависти. Лидер государства объяснил такое положение вещей значительным успехом России в производстве препарата против коронавирусной инфекции.