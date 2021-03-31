Мадуро обвинил Запад в зависти к успеху «Спутника V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посчитал, что западные страны реагируют на распространение вакцины «Спутник V», исходя из чувства зависти. Лидер государства объяснил такое положение вещей значительным успехом России в производстве препарата против коронавирусной инфекции.

«Россия произвела в рекордные сроки вакцину, самую сильную и безопасную в мире», - цитирует его РИА Новости.

По мнению Мадуро, весь Запад в настоящее время участвует в «атаке зависти» вместо того, чтобы открыться и начать производить эффективное средство от COVID-19, созданное в РФ. Сам он, в свою очередь, выразил благодарность за поставки «Спутника V» в Венесуэлу.

Ранее в Министерстве здравоохранения Турции выразили готовность начать широкое использование «Спутника V». Применение препарата в крупных масштабах станет возможным после прохождения ряда токсикологических исследований, призванных доказать пригодность препарата.