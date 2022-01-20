Главком ВМФ РФ Евменов подписал Конвенцию по морскому навигационному оборудованию

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов от имени России подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.

На церемонии подписания присутствовал посол Франции в России Пьер Леви, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Целью новой международной структуры является объединение усилий правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.

Евменов указал на вклад со стороны не только российского военного ведомства, но и Министерства иностранных дел РФ, Министерства транспорта РФ и государственной корпорации «Росатом», в общей работе международного сообщества на всех этапах подготовки Конвенции.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России проводит серию учений во всех зонах ответственности флотов. Они пройдут в январе-феврале в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год. Общее руководство осуществляет Евменов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов