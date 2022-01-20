В Хакасии задержан бывший замначальника регионального СК

Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Хакасия Вячеслав Павин был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве. Информацию о задержании «Звезде» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на источник, Павин мог быть посредником в сфере адвокатуры и правоохранительных органов.

Ранее в Москве был задержан главный врач СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко по подозрению в получении взятки. Также он подозревается в злоупотреблении полномочиями.