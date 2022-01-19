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Парламент Молдавии 20 января обсудит введение режима ЧП

Виталий Музыка
19:38 19.01.2022
Парламент Молдавии на заседании 20 января обсудит введение режима ЧП из-за ситуации в энергетике.
Парламент Молдавии 20 января обсудит введение режима ЧП
© Фото: Hannah Wagner dpa Globallookpress
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Парламент Молдавии на внеочередном заседании 20 января обсудит вопрос о введении режима ЧП на 60 дней, из-за возможного прекращения поставок газа в страну. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спикера законодательного органа Игоря Гросу.

«Газпром» направил «Молдовагазу» официальное письмо с требованием погасить задолженность по газу до 20 января, предупредив о намерении прекратить поставки газа.

«У нас есть официальное письмо, в котором сообщается, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа», – заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица Гаврилица, передает местное издание Point.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну на заседании правительства Молдавии подчеркнул, что режим нужно ввести на 60 дней, так как нет гарантий, что трудности с погашением платежей в установленные сроки не возникнут в феврале или марте.

«“Газпром” заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей», – сообщает газета «Ведомости».

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии одобрило введение ЧП, чтобы чрезвычайная комиссия могла принимать срочные действия для снабжения населения топливом. 

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