Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Германии

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге мужская сборная России одержала победу. Второе место заняла команда из Германии. Бронзовую медаль получили представители Белоруссии.

В состав сборной РФ входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Они прошли дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. У немцев россияне выиграли 7 секунд.

Завтра, 16 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут женская и мужская гонки преследования.