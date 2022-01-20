Мурашко заявил о многократном росте числа повторно заболевших COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте числа повторно заболевших коронавирусной инфекцией. По его словам, из-за омикрон-штамма повторная заболеваемость увеличилась от пяти до десяти раз.

«Среди переболевших в том числе увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», - цитирует РИА Новости слова министра.

Ранее Мурашко заявил, что развитие осложнений у заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» может произойти в первые несколько дней. По его словам, у заболевших учащается дыхание до 21-22 дыхательных движений в минуту. Более серьезный симптом - появление одышки и повышенная температура.