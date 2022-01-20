Мишустин заявил о планах создания сверхзвукового самолета для сокращения времени перелетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах разработки в России высокотехнологичного сверхзвукового пассажирского самолета, который позволит ускорить время перелетов в разные части мира, включая Дальний Восток, Австралию, Южную Корею и Японию. Об этом он заявил во время визита в Воронежское акционерное самолетостроительное общества. Мишустин отметил, что большое значение при разработке имеет искусственный интеллект и гибридные силовые установки.

«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелета на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, это Австралия, это Южная Корея, это Япония, вот этот хаб. И, соответственно, изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», - сказал Мишустин.

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что производство самолета МС-21 планируется сделать полностью российским к 2024 году. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным.