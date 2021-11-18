Эксперты рассказали о новом способе мошенничества на рынке криптовалют

В России наблюдается рост мошенничеств, связанных с криптвалютами. Об этом со ссылкой на экспертов сообщают «Известия».

Так, злоумышленники начали использовать для обмана ICO (Initial Coin Offering) - первичное размещение цифровых монет, рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Мошенники создают рассылку с предложением инвестировать в криптвалюту нового стартапа, размещают ссылку на оплату, а после перечисления денег исчезают.

Чтобы втереться в доверие, мошенники часто направляют личное сообщение, которое имитирует «официальный канал», либо пишет сам «админ», рассказал изданию ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

«Опасность такой схемы в том, что для пользователей может быть не очевидно, что перед ними мошеннический ресурс: многие из них выглядят достоверно. Они могут использовать защищенное соединение (адрес сайта начинается с https://), требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы», - пояснил он.

Как добавили в Центробанке, криптовалюты нередко используют для создания финансовых пирамид. У инвесторов при этом возникают сложности при попытке вернуть вложения - подобные организации нередко действуют из зарубежной юрисдикции, а потому все спорные ситуации придется решать в суде по месту «прописки» компании.

ICO - это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает какое-то количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу. Интерес к ICO особенно вырос на фоне новой волны роста криптоактивов в ноябре 2021 года.