Президент Ирана предсказал распад НАТО

Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси заявил, что проникновение НАТО в пространство других стран приведет к распаду альянса. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы России.

«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», - заявил Раиси.

Он также отметил, что стратегия господства в наше время потерпела поражение, что США продолжают включать ее в свою повестку.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси попросил его озвучить позицию по СВПД - Совместному всеобъемлющему плану действий по Иранской ядерной программе. Также президент России упомянул, что отношения Ирана и Евразэс развиваются на основе временного соглашения.