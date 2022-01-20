Ракова заявила, что в Москве доля госпитализированных не превышает 10% от числа зараженных COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова сообщила, что в столице свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19 при росте заболеваемости. Она отметила, что власти наблюдают за развитием ситуации, поэтому готовятся к различным вариантам событий. Кроме того, по словам Раковой, доля госпитализированных от числа выявленных инфицированных в последние дни не превышает 10%.

«Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели - в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%», - цитирует РИА Новости слова Раковой.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что столичная экономика приспособилась к работе в условиях пандемии коронавируса и справилась со всеми вызовами. Однако Собянин подчеркнул, что тяжелой ситуация остается с торговлей и общепитом.