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Собянин заявил, что экономика Москвы справилась с пандемией COVID-19

Алиса Кононенко
13:03 20.01.2022
По словам градоначальника, по инвестициям показатели выросли на 12%, по строительству - на 23%, по промышленному производству - на 28%.
Собянин заявил, что экономика Москвы справилась с пандемией COVID-19
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что столичная экономика адаптировалась к работе в условиях пандемии коронавируса и справилась со всеми вызовами.

«Много было всяких пессимистичных прогнозов о том, что из-за пандемии экономика не справится с серьезными вызовами. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с вызовами, адаптировалась к непростым условиям, с которыми мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к тяжелому 2020 году, но и к базовому 2019 году. Причем по ряду показателей очень даже прилично», - цитирует Собянина ТАСС.

Мэр добавил, что показатели выросли: по инвестициям - на 12%, по строительству - на 23%, по промышленному производству - на 28%.

При этом градоначальник отметил, что остается очень сложной история с общепитом и торговлей.

«Но розничная торговля выросла и теперь тоже в плюсе. По словам экспертов, это произошло из-за того, что многие не уехали за границу и закупались в столичных торговых центрах и магазинах», - сказал Собянин.

По словам мэра, даже гостиничный бизнес, за который опасались эксперты, в 2021 году стал работать практически на уровне 2019 года. Он добавил также, что оживился внутренний туризм и стало приезжать больше людей из других регионов, что компенсировало ситуацию.

Ранее Сергей Собянин призвал предприятия и компании перевести как можно больше своих сотрудников в режим дистанционной работы, на удаленку.   

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