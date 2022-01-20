Подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила стрельбу ракетой «Калибр» в Японском море

Новейшая дизель-электрическая подлодка «Волхов» на учениях в Японском море провела пуск из подводного положения ракеты «Калибр», сообщили в Минобороны России.

Ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 километров.

Выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

«Волхов» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов