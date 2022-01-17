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В Белом доме отреагировали на информацию СМИ о том, что ЕС и США «передумали отключать РФ от SWIFT»

Елизавета Потейчук
23:02 17.01.2022
В Вашингтоне заявили, что ни одна из мер в отношении России не исключена в случае ее «вторжения на Украину».
В Белом доме отреагировали на информацию СМИ о том, что ЕС и США «передумали отключать РФ от SWIFT»
© Фото: pixabay.com
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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают проводить консультации с партнерами из Европы по вопросу мер в отношении России на случай ее якобы «вторжения на территорию Украины». По его словам, ни один из вариантов не исключен.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», - цитирует ТАСС слова чиновника, который прокомментировал заявления в СМИ о том, что ЕС и США якобы больше не планируют отключать Россию от SWIFT.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии отмечала, что руководства ЕС и США изучают уже в течение нескольких недель, как нужно реагировать в случае «военной операции РФ в отношении Украины». Участники данных консультаций, согласно сообщению, пришли к выводу, что полное отключение России от международной межбанковской системы может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткие сроки, а также способствовать формированию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Одновременно с этим в материале отражено, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку ограничительных мер против крупных российских банков. Германия якобы  выступает против санкций, чтобы иметь возможность продолжать оплачивать импорт газа и нефти из РФ.

Напомним, что высокопоставленный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект ограничительных мер против руководства РФ в на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, Рубио намерен «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести ограничения в отношении SWIFT.

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