Замминистра обороны Иванов рассказал о создании единого онкоцентра для силовых структур

Замминистра обороны Тимур Иванов рассказал о создании единого онкоцентра для силовых структур.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко осуществляется создание единого онкологического центра в интересах министерств и ведомств «силового блока», - доложил он министру обороны Сергею Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции

Иванов заявил, что создание онкоцентра позволит обеспечить военнослужащих и сотрудников силовых министерств и ведомств, необходимой помощью в случае появления у них злокачественных новообразований.

«Это более 20 тысяч амбулаторных посещений в год и до пяти тысяч госпитализаций», - подчеркнул Иванов.

По его словам, в 2021 году завершен первый этап формирования онкоцентра - реконструкция радиологического центра площадью более 5 500 квадратных метров. Кроме того, начато строительство хирургического корпуса на 250 мест - его площадь составить более 28 000 квадратных метров.

Также Иванов сообщил о готовности инфраструктуры для боевого дежурства шахтных «Авангардов» и «Ярсов» под Калугой и Оренбургом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов