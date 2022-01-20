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Замминистра обороны Иванов рассказал о создании единого онкоцентра для силовых структур

15:06 20.01.2022
Иванов заявил, что создание онкоцентра позволит обеспечить военнослужащих и сотрудников силовых министерств и ведомств, необходимой помощью в случае появления у них злокачественных новообразований. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны Тимур Иванов рассказал о создании единого онкоцентра для силовых структур. 

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко осуществляется создание единого онкологического центра в интересах министерств и ведомств «силового блока», - доложил он министру обороны Сергею Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции

Иванов заявил, что создание онкоцентра позволит обеспечить военнослужащих и сотрудников силовых министерств и ведомств, необходимой помощью в случае появления у них злокачественных новообразований. 

«Это более 20 тысяч амбулаторных посещений в год и до пяти тысяч госпитализаций», - подчеркнул Иванов.

По его словам, в 2021 году завершен первый этап формирования онкоцентра - реконструкция радиологического центра площадью более 5 500 квадратных метров. Кроме того, начато строительство хирургического корпуса на 250 мест - его площадь составить более 28 000 квадратных метров.

Также Иванов сообщил о готовности инфраструктуры для боевого дежурства шахтных «Авангардов» и «Ярсов» под Калугой и Оренбургом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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