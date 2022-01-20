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В МО сообщили о готовности инфраструктуры для боевого дежурства шахтных «Авангардов» и «Ярсов» под Калугой и Оренбургом

14:08 20.01.2022
Такая же работа проделана в пунктах постоянной дислокации двух полков мобильных «Ярсов» под Новосибирском и в Марий Эл.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инфраструктурное обеспечение группировки сил и средств ядерного сдерживания в 2021 году выполнено полностью, в частности, подготовлено все необходимое для заступления на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» в районе Калуги и Оренбурга, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство четырех шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" в Калужской и Оренбургской областях», - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции в четверг.

Такая же работа проделана в пунктах постоянной дислокации двух полков мобильных «Ярсов» под Новосибирском и в Марий Эл.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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